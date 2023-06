Un incontro pubblico a Tortorella per presentare il Bando Borghi e le opportunità per le imprese locali

Un incontro pubblico molto partecipato si è tenuto presso il suggestivo Palazzo Marchesale di Tortorella per illustrare le opportunità offerte dal Bando Borghi per le micro, piccole e medie imprese. Con la partecipazione del sindaco Nicola Tancredi, il vicesegretario generale Anci, Antonella Galdi, e il responsabile Area Crediti di Banca 2021 Group BCC Cilento, Andrea Amodio, l’evento ha fornito una piattaforma privilegiata per diffondere l’avviso e le innumerevoli opportunità offerte dal progetto.

Il Bando Borghi: opportunità per i comuni vincitori

Un bando, questo, destinato solo ai comuni del bando borghi, ovvero i comuni risultati vincitori del Bando Borghi “Linea B”. È emersa chiaramente la volontà dell’amministrazione comunale di Tortorella di mettersi a completa disposizione dei cittadini, sostenendo e facilitando la partecipazione al Bando Borghi. Il sindaco Nicola Tancredi ha sottolineato che questa iniziativa. “Rappresenta – ha detto – un elemento complementare al progetto del Borgo di Tortorella, offrendo un’opportunità unica per potenziare le risorse e le attività locali”. L’invito del sindaco è stato chiaro: “Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Il Comune si impegna a fornire tutto il supporto necessario ai cittadini interessati a partecipare al bando”.

I punti chiave del progetto presentati dalla dottoressa Galdi

La dottoressa Galdi, nel suo intervento, ha illustrato in modo esauriente i punti chiave del progetto. Ha evidenziato “l’importanza della premialità per le fasce di età under 40 e per le imprese con una componente femminile”. Inoltre, ha sottolineato l’importanza “di creare linee di attività strettamente correlate alle strategie del Borgo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, elementi fondamentali del bando”.

Il sostegno di Banca 2021 Group BCC Cilento al progetto

La presenza del rappresentante di Banca 2021 Group BCC Cilento, Andrea Amodio, ha ribadito piena disponibilità al progetto, offrendo un supporto concreto per consentire ai giovani di accedere al bando e realizzare le proprie idee imprenditoriali. L’opportunità offerta dal Bando Borghi è un trampolino di lancio per la crescita del tessuto economico di Tortorella.

Scadenza delle domande: 11 settembre 2023

Le domande potranno essere inoltrate fino all’11 settembre 2023. Questo rappresenta un’importante occasione per le imprese locali di accedere a finanziamenti e supporto per lo sviluppo delle loro attività nel contesto del progetto del Borgo di Tortorella.