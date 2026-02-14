Calcio, sliding doors Santa Maria: Gelbison per continuare la scalata

Si inizia ad entrare nel vivo della stagione e ogni punto può fare la differenza per decretare il buon esito o meno di una stagione. Lo sa bene la Gelbison che, essendo in gran periodo di forma, non può precludersi niente e ospita un Ragusa nei bassifondi della classifica. I rossoblù sono attualmente distanti 9 punti dalla zona playoff, ma hanno già giocato contro la maggior parte delle squadre di testa e da qui in avanti potrebbe giovare di un calendario favorevole per compiere un’autentica impresa. La prerogativa, però, è quella di non sbagliare praticamente nulla.

Le sfide in Eccellenza

Molto succosa la giornata d’Eccellenza, dalla lotta per il titolo a quella valida per mantenere la categoria. Li davanti l’Ebolitana è impegnata fuori casa con l’ultima della classe, Polisportiva Puglianello. Un testa coda che nasconde in realtà molteplici insidie da evitare a tutti i costi. L’Apice resta in pressione mentre la Battipagliese, molto più distante, farà visita ad un Angri in una delicata situazione ambientale e di punti.

Gara decisiva per la Polisportiva Santa Maria. Al Carrano i giallorossi accolgono il Castel San Giorgio in una sfida salvezza che potrebbe dire tanto se non tutto sulle sorti dei cilentani. Vincere avvicinerebbe sensibilmente la compagine di mister Condemi fuori dalla zona playout, mentre una sconfitta sarebbe davvero dura da digerire.

Attesa per il match Agropoli-Gragnano

In Promozione, invece, l’Agropoli contende al Gragnano i 3 punti fuori casa. Con l’amarezza ancora del pari con l’Atletico Pagani, i delfini sono costretti a vincere per consolidare il proprio piazzamento playoff.