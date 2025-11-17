Incidente ad Agropoli, auto finisce in dirupo

Paura nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, quando un’auto è uscita di strada mentre percorreva via Fontana Saracena dal Moio Alto verso Agropoli. Per cause ancora da accertare, in una curva, la vettura è finita fuori strada, finendo in un dirupo a margine della carreggiata. Il sinistro è avvenuto a pochi passi dalle abitazioni.

I soccorsi

Alla guida c’era una donna di Montecorice che, nonostante il violento impatto, non ha riportato ferite gravi. Alcuni residenti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, l’hanno estratta dall’abitacolo in condizioni giudicate discrete.

La malcapitata è stata successivamente affidata ai sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.