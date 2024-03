Recuperati qualche giorno fa nell'area di Trentova ad Agropoli da Gerardo Scotti, presidente dell'associazione Genesi dell'ambiente, una coppia di Allocchi adulti che erano rimasti intrappolati in un camino. I due rapaci fortunatamente non erano feriti. Dopo qualche giorno di cure e dopo essere stati ben nutriti e idratati, ieri pomeriggio i piccoli volatili sono stati rimessi in libertà sempre nell'area di Trentova.