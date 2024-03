Olevano in festa: 104 anni per nonna Filomena Langone

La signora Filomena Langone compie 104 anni.

E’ un giorno di festa questo per la comunità di Olevano Sul Tusciano.

Alla nonnina arrivano gli auguri da parte del Sindaco Michele Ciliberti, di tutta l’amministrazione comunale, della gente del paese.

La festa

Circondata dall’amore della sua meravigliosa famiglia, a nonna Filomena è riservata una grande festa, intima e partecipata.

Donna solare, saggia e fulcro di una famiglia amorevole e sempre unita nonna Filomena ha saputo da sempre essere collante di storia, di tradizioni, di amore per i figli, per i nipoti, i pronipoti, come racconta l’adorato nipote Isidoro Serio, militare in forze presso la Compagnia Carabinieri di Eboli.

Memoria storica di una epoca che ha lasciato il segno nella comunità locale, a nonna Filomena nel giorno del suo 104esimo compleanno vanno gli auguri di tutta la comunità.