Va a prendere il figlio a scuola e accusa un malore: dramma ad Agropoli

Dramma questa mattina presso il liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Un uomo è deceduto in seguito ad un improvviso malore. Si tratta del padre di uno studente che aveva raggiunto l’istituto per prendere il figlio che sarebbe uscito alle 9.30 dopo il compito in classe.

La tragedia

Mentre si trovava all’ingresso l’uomo, 72 anni originario di Sant’Angelo a Fasanella ma residente ad Agropoli, ha iniziato a sentirsi male ed è finito a terra.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, però, per lui non c’è stato nulla da fare. Sotto choc la comunità scolastica che ha assistito inerme alla scena.

Sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale.