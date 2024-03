Autista 26enne morto folgorato ad Eboli: si indaga per ricostruire l’esatta dinamica

Si chiamava Singh Parampreet, di origini indiane e residente a Palomonte, il 26enne morto folgorato da una scarica elettrica mentre stava trasferendo mangime da un camion all’altro nel parcheggio di un ristorante ad Eboli.

La dinamica dell’incidente

Il giovane era giunto ad Eboli ieri mattina con il suo camion. Stava effettuando un’operazione di travaso di mangime quando, in maniera accidentale, nel sollevare la gru, ha toccato i fili dell’alta tensione.

I soccorsi e la morte

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale ad Eboli. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici, il 26enne è stato dichiarato morto poco dopo.

Le indagini

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. I carabinieri di Eboli hanno sequestrato la salma del ragazzo e l’area dove è avvenuta la tragedia. L’ispettorato del lavoro sta verificando se la gru è stata utilizzata in maniera errata o se ci sia stato un guasto meccanico.

Il cordoglio

La comunità di Palomonte è sconvolta dalla tragedia. Il sindaco del comune, Francesco Pappalardo, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della cittadinanza alla famiglia della vittima.