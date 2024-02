All’ora del caffè… con Pierluigi Iorio

Numeri da record per il teatro “De Filippo” di Agropoli, polo attrattivo per l’intero comprensorio. Con il Drettore artistico Pierluigi Iorio si fa un bilancio di dieci anni di attività, parlando del festival del teatro amatoriale con una premiazione in memoria di Vito Barone e Gino Landolfi.

Si conclude con alcune curiosità svelate da Iorio sulla sua partecipazione alla 11a ediz. del programma tv di Sky “Pechino Express”.

