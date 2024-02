Sapri: a tre anni dalla prima operazione, nuovi progressi per la piccola Elisa

Sono trascorsi circa tre anni dalla prima operazione alla quale si è sottoposta la piccola Elisa, la bimba francese originaria di Sapri, oggi di 8 anni, nata prematura e in circostanze particolari. La bimba fin dalla nascita presentava una diplegia spastica che le impediva di muoversi in modo adeguato. Poteva infatti camminare solo se aiutata da un deambulatore che le permetteva di compiere piccoli gesti. Una situazione alla quale la famiglia ha deciso di porre fine grazie all’operazione alla quale si è sottoposta la bimba nel Marzo del 2021 a Bonn in Germania.

Tanti i progetti messi in campo per la bimba

Un intervento chirurgico delicato che ha dato i suoi ottimi frutti e per il quale si è mobilitato anche l’intero Golfo di Policastro attraverso una raccolta fondi organizzata dall’associazione “Forza Elisa”, grazie alla quale è stata raggiunta la somma di 30mila euro. Successivamente nel Marzo del 2023 la piccola Elisa si è sottoposta ad un altro delicato intervento che anche in quarto caso ha portato i frutti sperati.

Numerosi sono infatti i progressi compiti dalla bambina che giorno dopo giorni migliora la sua deambulazione e la qualità della sua camminata. Tutto questo attraverso esercizi di riabilitazione alla quale Elisa si sottopone quotidianamente e che le permetteranno di riuscire a recuperare fino all’80 per cento della funzione motoria delle gambe. Un risultato straordinario per Elisa e la sua famiglia.