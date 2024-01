Roccadaspide: maltrattamenti e pedinamenti nei confronti dell’ex compagna, arrestato 37enne

La mattina del 23 gennaio, a Roccadaspide, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di un 37enne.

Ecco il provvedimento

Il provvedimento, per atti persecutori per le continue minacce, pedinamenti e percosse posti in essere nei confronti dell’ex compagna.

Indagini in corso

Il provvedimento è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento