Visite senologiche gratuite. A Serre al via la campagna di screening.

Saranno effettuate domenica, 25 giugno 2023, a partire dalle ore 16:30, le visite senologiche gratuite rivolte a tutte le donne. L’iniziativa, fondamentale per fare prevenzione e quindi per tutelare la vita, è stata organizzata dall’Associazione “Noi in Rosa aps” con la collaborazione del comune di Serre che ha promosso e patrocinato il progetto.

Informazioni utili e prenotazioni

Le visite saranno effettuate dal senologo, dottor Carlo Iannace, le pazienti saranno chiamate ad effettuare il controllo in base all’ordine di arrivo presso i locali della Croce Rossa Italiana Comitato di Serre, siti in piazza XXIV Maggio. La prenotazione resta obbligatoria e potrà essere effettuata telefonando al numero 392 5304970 .

Iniziativa per la salute

II promotori dell’importante iniziativa, che ha lo scopo di favorire la prevenzione e quindi di tutelare la salute, hanno fatto sapere che, qualora le utenti fossero in possesso di altri esami recenti, sarebbe consigliabile che li portassero con sé in modo da permettere allo specialista di avere un quadro diagnostico più completo. “Ricordando che la prevenzione salva la vita e che la salute è il bene primario, invitiamo tutte a partecipare” questo l’appello giunto dalla Casa Comunale di Serre.

L’importanza di effettuare lo screening

La prevenzione è importantissima, secondo il Ministero della Salute. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% annuo), attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce, e quindi all’anticipazione diagnostica, e anche ai progressi terapeutici.