Il manifesto fotografico “Oltre le barriere” con 100 donne protagoniste per la prevenzione del tumore al seno. Appuntamento a Padula

Il Progetto “Oltre Le Barriere” promosso dalla Cooperativa sociale l’Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione con il Sud ha lanciato l’iniziativa “100 donne per la prevenzione“. Si tratta di un manifesto fotografico che coinvolge 100 donne del Vallo di Diano, in vista dell’incontro “Prevenzione e cura del tumore della mammella” che si terrà il 15 giugno presso la Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula.

Un incontro di sensibilizzazione e prevenzione

Il relatore dell’incontro sarà il Dott. Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico Chirurgia Generale e Oncologica Breast Unit Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli e Docente Scuola di Specializzazione di Chirurgia dell’Università Federico II. Il Presidente della Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro”, Domenico D’Amato, ha sottolineato l’importanza del progetto “Oltre le Barriere” e ha annunciato che stanno programmando diversi incontri di sensibilizzazione e prevenzione primaria sul territorio. Dopo aver affrontato il tema dell’uso di alcol tra i giovani, si è deciso di dedicare una giornata alla prevenzione del tumore al seno.

Un manifesto fotografico come opera collettiva

L’idea di realizzare un manifesto fotografico è nata per trasformarsi in un’opera collettiva con risvolti sociali e civili. Cento donne, di diverse età, hanno deciso di essere parte di una storia comune e di diventare ambasciatrici della prevenzione del tumore al seno. L’incontro, patrocinato dal Comune di Padula, vedrà i saluti della Sindaca Michela Cimino e di Filomena De Paola, Vice Presidente della Cooperativa L’Opera di un Altro. Seguirà l’intervento del Dott. Tommaso Pellegrino e, infine, le testimonianze di alcune donne che racconteranno il loro percorso di cura come pazienti oncologiche.

Partecipazione e collaborazione

All’iniziativa “100 donne per la prevenzione” hanno partecipato amministratrici dei Comuni di Padula, Sanza, Buonabitacolo, Polla, Sassano, Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, il Comitato “Se non ora quando – Vallo di Diano”, l’Associazione “La Rubrica delle Mamme”, l’Associazione L’Aquilone, il Centro Antiviolenza Aretusa – Differenza Donna Ong, l’Associazione Le Case di Igea, la F.I.D.A.P.A. Sezione di Montesano sulla Marcellana, l’Associazione Parsifal, l’Associazione Ri-Guarda, le volontarie del Servizio Civile Universale, le operatrici delle Cooperative sociali Il Sentiero, Tertium Millennium, l’Opera di un Altro, le donne migranti e le operatrici del Progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Atena Lucana.

Il Progetto Oltre le Barriere e le azioni messe in atto

Il Progetto Oltre le Barriere, avviato nell’aprile 2022 nei 19 comuni dell’Ambito S10, è un’iniziativa di contrasto alle povertà sanitarie. In collaborazione con il Consorzio sociale Vallo di Diano-Tanagro e Alburni, l’Asl di Salerno e le Cooperative sociali Tertium Millennium e Il Sentiero, il progetto prevede una serie di azioni, tra cui l’ambulatorio solidale ubicato a Sant’Arsenio in Località San Vito, lo Sportello socio-sanitario, la Raccolta Farmaci, le Cure domiciliari, il trasporto solidale e incontri di prevenzione primaria e secondaria.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Numero Verde 800 134 010 attivo il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o visitare il sito web www.operadiunaltro.com.