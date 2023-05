Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte: anche nel Cilento la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane

Il 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta alla XIII edizione. L’iniziativa, in collaborazione con altre associazioni del settore, ha ricevuto il patrocinio di ENIT e il contributo di Poste Italiane S.p.A. Saranno oltre 500 i luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo.

Scoprire il patrimonio artistico e culturale delle dimore storiche italiane

La Giornata Nazionale ADSI è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese, visitando i complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. Si potrà godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato e cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano, generando valore sociale ed un’economia legata al territorio.

Il ruolo delle dimore storiche per il tessuto socio-economico del Paese

La Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Esse sono fondamentali per molte filiere, dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Inoltre, molti mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – gravitano intorno ad una dimora, sempre più difficili da reperire.

Le peculiarità delle dimore storiche campane

Tra le dimore campane che aprono al pubblico si sottolineano le seguenti particolarità storiche: il Castello Pandone, di origine longobarda che domina il borgo medievale di Prata Inferiore e la valle del fiume Lete; il Palazzo Bruni, che si sviluppa sin dal 1641 all’interno del casale Garzano e nelle forme odierne, nasce dalla divisione dell’originaria proprietà operata dai due fratelli Francesco e Vincenzo Bruni nel 1700; la Domus Laeta, una dimora storica del sec. XVII che si trova a Giungano nel Parco Nazionale del Cilento, immersa in un incantevole panorama sulla valle di Paestum a 10 km dal mare.

Iniziative per i visitatori

Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata Nazionale per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza sempre più immersiva e stimolante: da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età.