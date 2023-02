Davide Nicola dirige l’allenamento, ma è pronto l’esonero. C’è Paulo Sosa

La Salernitana continua la sua ricerca per un nuovo allenatore, con Davide Nicola sempre più vicino all’esonero dopo la sconfitta contro il Verona. Tra i nomi sulla lista del presidente Danilo Iervolino e del direttore sportivo Morgan De Sancits, uno dei preferiti è Paulo Sousa.

Le ipotesi

L’allenatore portoghese, reduce dalla sua esperienza al Flamengo in Brasile, è al momento il candidato principale ed anzi sarebbe già stato contattato. Ieri, inoltre, era a Verona proprio per vedere la gara tra i granata e gli scaligeri. I contatti sono in corso per trovare un accordo.

Sousa ha precedentemente allenato la Fiorentina in 95 partite tra il 2015 e il 2017, con un bilancio di 43 vittorie, 25 pareggi e 27 sconfitte.

In aggiunta a Sousa, altri nomi sul radar della Salernitana includono Francesco Farioli, ex assistente di De Zerbi e attuale allenatore dell’Alanyaspor in Turchia, Beppe Iachini (ultima esperienza a Parma nella stagione 2021-2022) e Leonardo Semplici, che ha portato il Cagliari alla salvezza nel campionato 2020-2021. Si era anche parlato di Vincenzo Montella, attualmente in Turchia e di Gennaro Gattuso, esonerato dal Valencia.

Chi è Paulo Sosa

Paulo Sousa è un allenatore di calcio portoghese, nato il 30 agosto 1970 a Viseu, in Portogallo. Ha avuto una carriera da giocatore molto prolifica, con 51 presenze nella nazionale portoghese e con esperienze in squadre come il Benfica, l’Inter e la Juventus.

Come allenatore, ha guidato diverse squadre in Europa, tra cui il Queens Park Rangers, il Leicester City, lo Swansea City, il Videoton, il Maccabi Tel Aviv, il Basilea, la Fiorentina e il Bordeaux, ma anche la nazionale polacca. Nel 2021 ha allenato il Flamengo in Brasile.

Sousa è noto per il suo stile di gioco basato sul possesso palla e sulla tattica. Ha ottenuto diversi successi nella sua carriera, tra cui la vittoria del campionato ungherese con il Videoton, della coppa svizzera con il Basilea, e la finale di Europa League con la Braga nel 2011.