Agropoli: pecorelle smarrite girano in Città

Già da alcuni giorni si vedono girovagare in Città alcune pecorelle. Accade ad Agropoli. Sembra che inizialmente fossero in tre, mentre ad oggi sono in due.

Pecorelle avvistate in diverse zone del territorio agropolese, ecco dove

Non è chiaro da dove provengano, in quanto sono state avvistate dai cittadini in varie zone ad Agropoli: Moio, viale Europa, collina San Marco, Lungomare. Proprio in quest’ultimo punto si sono creati alcuni disagi, soprattutto nel pomeriggio di domenica.

Camminando, a tratti correndo al centro della strada, spaventate dai rumori del traffico, hanno creato dei disagi alla circolazione; le auto, infatti, per evitare di investirle, hanno rallentato, creando dei blocchi agli incroci.

Purtroppo le due sembrano non essere in grado di trovare da sole la strada di casa né il loro proprietario è riuscito a recuperarle. Si spera facciano ritorno al più presto per evitare spiacevoli incidenti.

(Articolo di Denise Russo)