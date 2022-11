Cilento, accusati di spaccio di droga: assolti dopo 10 anni

Assolti per non aver commesso il fatto. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha riconosciuto l’estraneità ai fatti di tre persone accusate di possesso e spaccio di droga. Si tratta di un 39enne residente a Casal Velino, nella frazione Vallo Scalo, e di due persone di Montecorice di 59 e 44 anni.

Spaccio di droga. Le accuse

I tre erano stati accusati da alcuni acquirenti di aver ceduto degli stupefacenti; il giudice, però, non ha ritenuto attendibili le testimonianze a loro danno, prosciogliendoli e accogliendo in pieno le tesi difensive.

I fatti risalgono a circa 10 anni fa. M.D., stando alle contestazioni, avrebbe ceduto stupefacenti del tipo marijuana e hashish tra Castelnuovo Cilento, Casal Velino e Omignano, mentre gli altri due, insieme ad una quarta persona, risultavano accusati, tra l’altro, di aver procurato ad altri della cocaina. A seguito delle indagini dei carabinieri e delle testimonianze di alcune persone informate sui fatti, il Pm aveva chiesto di procedere ai loro danni.

La sentenza

A distanza di circa 10 anni dalle contestazioni, arriva per loro l’assoluzione. Soddisfazione è stata espressa dai legali di uno dei coinvolti, M.D., Antonio Mondelli e Virginia Andreiulo. «Il giudice ha ritenuto che non vi erano gli elementi per l’accusa di spaccio di stupefacenti e non attendibili le persone che avevano dichiarato di aver acquistato droga. Il giudice ha accolto in pieno la tesi difensiva».