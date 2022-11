Casal Velino, vennero trovati con con oltre un chilo di droga: scarcerati

Sono stati scarcerati i due uomini trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish e cocaina, circa un chilo e mezzo, lo scorso 25 ottobre.

Per il 44enne originario del napoletano ma residente a Casal Velino e il 22enne di Roscigno, le manette scattarono sotto gli occhi increduli dei passanti sul lungomare della località Marina.

Ad intervenire furono i carabinieri del Nucleo Radiomobile e Operativo della Compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del Tenente Colonnello Sante Picchi.

I fatti

Nel tardo pomeriggio dello scorso 25 ottobre, V. P. e C. V., vennero tratti in arresto sul lungomare di Casal Velino poiché, in conseguenza di un controllo, furono trovati in possesso di piccole dosi di cocaina.

Insospettiti i militari proseguirono con una perquisizione domiciliare che portò alla scoperta di oltre un chilo e mezzo di hashish e 150 grammi di cocaina.

Il 27 ottobre, a seguito della convalida dell’arresto, il gip del Tribunale di Vallo della Lucania Sergio Marotta applicò la misura della custodia cautelare in carcere.

Così, visto il provvedimento gli Avvocati Michele Dolce, difensore di V.P. e Paolo Avallone, difensore di C.V, proposero istanza di riesame.

La svolta

Nella mattinata di ieri, si è svolta l’udienza camerale al Tribunale del Riesame di Salerno. Venute meno le esigenze cautelari dei due indagati, gli stessi sono stati scarcerati. Per loro sono stati previsti i domiciliari.