L’Almanacco del 17 settembre 2022

Almanacco del 17 settembre 2022:

Santi del giorno: San Roberto Bellarmino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Ildegarda di Bingen

San Reginaldo (Eremita)

Etimologia: Roberto, dal germanico “Hrodebert”, attestato tra i Longobardi sin dal V secolo, composto da “roth”, “fama”, e “berth”, “illustre”, con il significato “di chiara fama”, “Rodipert” si diffuse rapidamente nel Medioevo in Italia e nel resto del mondo.

Proverbio del giorno:

Chi ha fatto il peccato faccia la penitenza

Aforisma del giorno:

Chi vuole che il suo giudizio sia creduto lo pronunci freddamente e senza passione (Arthur Schopenhauer)

Accadde Oggi:

1787 – Firmata la Costituzione degli USA: “Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all’interno, di provvedere alla comunedifesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America”. È il preambolo che introduce alla carta costituzionale degli USA, firmata il 17 settembre del 1787, nella celebre State House di Philadelphia. Ai lavori parteciparono 74 delegati in rappresentanza delle tredici colonie protagoniste della Guerra d’indipendenza contro l’Impero britannico. L’idea comune era di dar vita a un governo centrale, con maggiori poteri e che avesse una linea unitaria in materia fiscale e nella regolamentazione del commercio. Dopo una lunga fase di lavori, segnata da profondi contrasti, si arrivò alla stesura definitiva del testo che ebbe 39 firmatari, celebrati con l’appellativo di Padri fondatori.

Sei nato oggi? Che siano creativi o meno, i nati il 17 settembre sono noti per la loro perseveranza nel raggiungere gli obbiettivi. Sebbene ci possano volere molti anni (sembra che a loro piaccia così), essi non solo sono capaci di costruirsi una carriera e di raggiungere una posizione eminente, ma fanno anche di tutto per rimanere in vetta per molto tempo. I nati in questo giorno sono dei veri macigni, difficili da spostare, ma ancora più difficili da sopprimere; una volta che si fissano su un obbiettivo, non importa se alto o modesto, sono praticamente inarrestabili. Sebbene possano avere molto entusiasmo, ciò che fanno è soprattutto tinto di una vena di grande serietà e impegno.

Celebrità nate in questo giorno:

1975 – Alessandro Siani: Esponente di punta della nuova generazione di comici, Alessandro Esposito è nato a Napoli e per la carriera artistica ha scelto come cognome d’arte quello del giornalista napoletano Giancarlo Siani, trucidato dalla camorra per le sue inchieste scomode.

1931 – Anne Bancroft: Attrice americana nata a New York, il nome reale “Anna Maria Louise Italiano” tradisce la provenienza dei due genitori, due immigrati originari di Muro Lucano (Potenza).

1968 – Anastacia: Nata a Chicago, nell’Illinois, e registrata all’anagrafe come Anastacia Lyn Newkirk, è una delle star della musica Pop. È nota anche come stilista.

1968 – Joe Bastianich: I suoi giudizi lapidari e spesso sopra le righe, in tema di arte culinaria, ne hanno costruito la fama televisiva, amplificata dall’esilarante imitazione del comico Maurizio Crozza.

Scomparsi oggi

1994 – Karl Popper Nato a Vienna, allora capitale dell’Impero austro-ungarico, il filosofo ed epistemologo Karl Raimund Popper è stato uno dei pensatori più eminenti del Novecento.