Scuole a Capaccio: Comune anticipa la riapertura

Scuole a Capaccio, si riparte con qualche giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. Il sindaco Franco Alfieri, infatti, con apposita ordinanza, ha fissato per il 16 settembre (venerdì) l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado.

Scuole a Capaccio: cambia l’ordinanza del sindaco

Una scelta che modifica la precedente ordinanza che prevedeva la riapertura per il 19 settembre, ovvero lunedì. Per gli studenti capaccesi, quindi, la campanella suonerà già venerdì e si andrà scuola questa settimana soltanto per due giorni (uno per le scuole dell’infanzia e primarie).

Il provvedimento che faceva slittare la riapertura delle scuole di Capaccio dal 13 settembre (come da calendario regionale) al 19, era stato motivato dal caldo che si registra in questi giorni. Ciò aveva innescato non poche polemiche, sia da parte di mamme e papà che sul fronte politico.

Le polemiche

Anche il sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, il leghista Rossano Sasso, aveva duramente criticato i sindaci del Cilento (insieme a Capaccio anche Agropoli, Centola, Pisciotta e Camerota) che aveva differito l’avvio delle scuole.

“Nel giorno in cui milioni di studenti in tutta Italia tornano finalmente in classe senza le restrizioni causate dalla pandemia, diversi sindaci del PD della provincia di Salerno stanno negando il diritto allo studio a migliaia di bambini e ragazzi con motivazioni risibili”, aveva detto il sottosegretario. Da parte sua la richiesta di intervento dell’Ufficio scolastico regionale della Campania e del prefetto di Salerno per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.

Molti hanno contestato il provvedimento di Alfieri ritenendo che avesse quale reale motivazione il mancato completamento degli interventi di manutenzione dei plessi scolastici.