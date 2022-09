Muore giovane di Ascea, annullati tutti gli eventi

Lutto ad Ascea. L’intera comunità piange Luigi Maiuri, un suo figlio che però da alcuni anni risiedeva all’estero. Il giovane è deceduto a Londra dove si era trasferito per lavoro, mantenendo però sempre intatto il legame con la sua terra d’origine dove tornava ogni estate.

Muore un giovane, lutto ad Ascea

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nel centro del Cilento costiero. Tantissimi i messaggi di cordoglio che quanti lo conoscevano stanno rivolgendo alla famiglia che tuttora vive ad Ascea.

Il forte sentimento di lutto è dimostrato anche dalla decisione del Comune, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, di rinviare gli eventi in programma per questa sera. In particolare, ad Ascea Marina, era previsto il concerto di Enzo Gragnaniello.

Eventi annullati

“A causa del tragico lutto di un giovane cittadino di Ascea – fa sapere l’organizzazione attraverso una nota – il concerto di Enzo Gragnaniello previsto per questa sera è stato rinviato al 15 settembre“.

Oggi per Ascea oggi sarà il momento del lutto. Si attende ora che la salma rientri in Italia e nel suo paese natio per le esequie.

Nei giorni scorsi un’altra tragedia simile l’aveva vissuta la comunità di Sapri in seguito alla notizia del decesso di un giovane che pure risiedeva all’estero, in Francia.