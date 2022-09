Enzo Gragnaniello ad Ascea: stasera il concerto

Continuano gli appuntamenti musicali nel Cilento. Questa sera (10 settembre 2022) a Marina di Ascea arriva Enzo Gragnaniello. Un appuntamento che fa parte del Festival multidisciplinare MOSAICI, promosso dal Fondo unico dello spettacolo, dal ministero della Cultura, dal parco del Cilento, Diano, Alburni, e dai comuni che hanno aderito alla proposta.

Enzo Gragnaniello in concerto ad Ascea

Enzo Gragnaniello proporrà ad Ascea l su sua musica, un mix di culture e suoni di tutto il mondo: dal fado portoghese al rock, dalle sonorità etniche alle melodie partenopee.

La carriera

Ricca la carriera dell’artista iniziata nel 1983 quando pubblica il primo album, “Enzo Gragnaniello”, cui segue “Salita Trinità dei Monti”, la via dei Quartieri Spagnoli dove Enzo vive. Nel 1986 riceve la Targa Tenco per la migliore canzone dialettale con il brano “Giacomino”.

Anno 2017: Enzo Gragnaniello firma la colonna sonora di “Veleno”, un film drammatico diretto da Diego Olivares. La pellicola racconta la storia vera di due contadini casertani della “Terra dei Fuochi”.

A seguire, nel 2018, ottiene la candidatura al David di Donatello per il brano “Vasame” interpretato da Arisa. Il brano risulta incluso nella colonna sonora del film “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek. Nel 2019 pubblica l’album “Lo chiamavano vient’ ’e terra”, per il quale riceve per la quarta volta la Targa Tenco.

Il festival

Il festival itinerante che questa sera vede protagonista Enzo Gragnaniello, coinvolge i comuni di Ascea, Futani Roccagloriosa, Pisciotta e Laurito.