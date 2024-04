Capaccio Paestum: investita una donna anziana in bici in Via Italia

Questa mattina, intorno alle ore 09:00, una 84enne donna di Capaccio Scalo è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta da una ragazza alla guida di una Suzuki Swift. L’impatto si è verificato in Via Italia, proprio di fronte allo spiazzale di piazza mercato.

La ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni sembra che la ragazza a bordo dell’auto, proveniente da Via Italia non sia riuscita ad evitare lo scontro con l’anziana che invece proveniva proprio da piazza mercato. Ad avere la peggio proprio la signora che è stata prima soccorsa poi trasportata al Ruggi d’Aragona di Salerno.

I soccorsi

La giovane invece nonostante nessuna conseguenza è stata accompagnata all’ospedale di Roccadaspide. Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Capaccio Scalo, guidata dal capitano Sofia Strafella. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilevi del caso ed hanno raccolto la testimonianza della ragazza.