Capaccio: incidente sulla SS18, restano gravi le condizioni del 30enne coinvolto nel sinistro

Ancora gravi le condizioni del 30enne di Battipaglia coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto ieri mattina, intorno alle 7, sulla Strada Statale 18, nei pressi dello svincolo di Spinazzo nel territorio comunale di Capaccio Paestum.

Dinamica e soccorsi

Un testimone ha raccontato che la Citroen guidata dal giovane battipagliese sarebbe finita fuori strada impattando contro il guard rail e carambolando di nuovo sulla carreggiata; un camion non è riuscita ad evitarla; coinvolta nel sinistro anche una Fiat Bravo. Per soccorrere il giovane necessario l’intervento di un elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita

Interventi e disagi

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il personale dell’Anas è intervenuto per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Gli altri incidenti

Nella giornata di ieri anche altri due incidenti si sono verificati in Cilento. Sulla SS18, a Sapri, nei pressi del bivio di Lagonegro, si sono scontrate una Panda e una Moto Ducati. Ad avere la peggio il centauro, 30 anni, che ha riportato varie fratture. Nel primo pomeriggio uno scontro è avvenuto anche sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Ceraso; coinvolte in questo caso tre auto. Una persona è finita in ospedale.