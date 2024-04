Capaccio: incidente sulla statale, coinvolto camion e tre auto

Pauroso incidente stradale questa mattina intorno alle 7:30 nei pressi dello svincolo di Spinazzo sulla SS18, nel comune di Capaccio Paestum. Tre le auto coinvolte ed un camion.

La dinamica

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sembrerebbe che il camion viaggiasse in direzione sud quando si sarebbe scontrato con una Citroen che viaggiava in direzione opposta. Dopo l’impatto, altre due vetture in transito sono state coinvolte.

I soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Quello avvenuto questa mattina è soltanto l’ultimo incidente si registra in quel punto.