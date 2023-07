Capaccio Paestum: Scontro tra auto in località Spinazzo, ferito giovane di Agropoli

Questa mattina, in località Spinazzo, si è verificato uno scontro tra due veicoli, che ha causato gravi danni e un ferito. Uno dei mezzi, a seguito dell’impatto violento, si è schiantato contro un palo, provocando ulteriori danni. Il giovane conducente di Agropoli a bordo della vettura, ha riportato diverse ferite al volto e agli arti superiori, ma per fortuna non gravi. Il conducente dell’altra auto coinvolta, un imprenditore di Capaccio Paestum, è rimasto illeso.

I soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il ferito è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per i necessari accertamenti. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I precedenti

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa dell’incidente. Probabile che abbia inciso anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia. In località Spinazzo più volte si sono verificati incidenti stradali dovuti anche alla pericolosità dell’incrocio per il quale da tempo si chiede una migliore gestione della viabilità.