Trasporto scolastico a Serre: al via le iscrizioni

Si rinnova il trasporto scolastico, un servizio importate per famiglie e studenti di Serre. Con l’avvio dell’anno, infatti, ripartirà anche lo scuolabus che garantirà la possibilità di raggiungere i plessi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Trasporto scolastico a Serre: il servizio

È rivolto proprio agli alunni di questi istituti l’avviso pubblicato dal Comune, guidato dal sindaco Antonio Opramolla. Da domani (1 settembre) sono quindi aperte le iscrizioni al trasporto scolastico a Serre per l’anno scolastico 2022/2023.

Il modulo di domanda è presenta sul sito dell’Ente. In alternativa gli interessati potranno ritirarlo presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano (ore 16:00 – 19:00).

Le domande

Le domande di iscrizione potranno essere presentate a mano al protocollo della sede municipale in corso Vittorio Emanuele negli orari e giorni di apertura al pubblico o tramite posta elettronica all’indirizzo pec ufficio.aagg@asmepecit.

C’è tempo per fare domanda fino al prossimo 30 settembre.

Il servizio della Regione

Sempre nell’ambito del trasporto scolastico, la Regione Campania ha rinnovato l’iniziativa che prevede abbonamenti gratuiti per gli studenti che potranno così utilizzare mezzi pubblici senza spese. Il servizio è valido per le scuole medie e superiori, per l’università ed i master, purché gli studenti abbiano una certificazione Isee non superiore a 35mila euro.