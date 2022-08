Jazz On Capaccio: l’evento in programma dal 2 settembre

Tutto pronto per Jazz On Capaccio. Ennesimo appuntamento sul territorio che accende i riflettori sulla musica jazz. Previste quattro serate nella meravigliosa location del Belvedere Panoramico di Piazza Tempone. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con l’ agenzia Nientedimeno Unconventional che cura la direzione artistica e l’organizzazione.

Jazz On Capaccio: il programma

L’appuntamento è il 2, 3, 4 e 5 settembre. Per il Jazz On Capaccio saliranno sul palco 4 gruppi spalla scelti mediante la campagna social partita in agosto sui canali online del festival.

Si inizia venerdì 2 settembre con Rossana Casale e Emiliano Begni che si esibiranno in “Ballads Duo” di cui lei stessa scrive: “È un concerto senza paracadute dove, come il jazz vuole, tutto si reinventa”.

Il 3 settembre l’ensemble di Marco Zurzolo in “I napoletani non sono romantici” con un tribute speciale a Pino Daniele. Lo spettacolo racconterà Napoli e la gente che la abita come uno stimolo continuo per la musica, per la cultura e per la creatività a 360 gradi.

Il 4 settembre Mariella Nava regalerà al pubblico i suoi più grandi successi, in uno spettacolo semi-acustico rivisitato in chiave jazz.

Il 5 settembre per la data di recupero del 2021 sul palco del Jazz On Capaccio, il più eclettico dei trombettisti italiani, Roy Paci. La scaletta rappresenterà un intenso cammino delle musiche dal mondo con un repertorio di brani originali, cover e ampi tratti di completa improvvisazione jazz.

Il festival è completamente gratuito.