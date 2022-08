Cuccaro Vetere: implementazione del centro raccolta RAEE in località Lago

CUCCARO VETERE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aldo Luongo, intende partecipare al bando per l’ammissione e la selezione dei centri di raccolta RAEE (smaltimento di dispositivi tecnologici come elettrodomestici, computer ecc)

Centro raccolta RAEE: ecco il progetto di Cuccaro Vetere

Nello specifico, il bando è articolato in 3 misure relative alla realizzazione di opere presso il Centro di raccolta e/o all’acquisto di beni per l’operatività del centro; ad interventi di realizzazione di nuovi centri di raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale dei centri di raccolta RAEE sul territorio; alla realizzazione di progetti per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.

In particolare, sul territorio comunale di Cuccaro Vetere, è presente un centro di raccolta alla località Lago ed è intenzione dell’amministrazione, partecipare al bando facendo riferimento alla misura A, per l’acquisto di beni rivolti all’operatività del Centro di Raccolta, contributo concesso nella misura dell’85% del costo totale dell’intervento fino ad un importo massimo pari a € 30.000,00

L’importanza dei centri raccolta RAEE sul territorio

Il centro di coordinamento RAEE, ha certificato che nel 2014, la Campania si conferma la Regione dell’area Sud con i più alti quantitativi di RAEE, è importante, in quest’ottica, dotare i Comuni, di strutture adeguate per il corretto smaltimento.

L’importanza di raccogliere i rifiuti Raee è notevole. Dai rifiuti tecnologici, infatti, si recuperano tantissimi materiali riutilizzabili.