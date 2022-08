15 migranti in arrivo a Castelnuovo Cilento

CASTELNUOVO CILENTO. Il comune cilentano dice “si” all’accoglienza. Presto in paese arriveranno 15 minori stranieri non accompagnati. Già un anno fa l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Eros Lamaida, avvio gli interventi per adeguare l’ex casa comunale del Capoluogo.

Si trattava di un progetto finanziato dal fondo Fami (Asilo, migrazione e integrazione) per circa 31mila euro. Gli interventi sono stati conclusi e con l’aumento degli sbarchi registrati nelle ultime settimane l’Ente è pronto ad attivare la Casa di Accoglienza che assumerà il nome di “La Casa di Diana”. Tra pochi giorni, ha precisato il sindaco Lamaida, arriveranno i primi ospiti.

Questa mattina, a Salerno, è approdata la Ocean Viking, con a bordo 387, migranti e salvati nelle acque del Mediterraneo. Di questi 124 sono minori non accompagnati.