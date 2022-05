L’Almanacco del 17 maggio 2022

Almanacco del 17 maggio 2022:

Santi del giorno: San Pasquale Baylon (Religioso francescano)

Sant’Adrione (Martire)

Santa Restituta d’Africa (o di Teniza, Martire)

Etimologia: Pasquale, la festività pasquale, (“Paschalis” in latino), un tempo chiamata “Pascha”, dal termine “pascua”, “pascoli”, è all’origine di questo personale celebrativo diffusosi soprattutto in epoca medioevale.

Proverbio del giorno:

Fango di maggio, spighe d’agosto.

Aforisma del giorno:

Bisogna scegliere nella vita tra il guadagnare denaro e lo spenderlo. Non si ha il tempo per fare tutt’e due le cose (Edouard Bourdet)

Oggi è:

Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia: Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia (International Day Against Homophobia and Transphobia), promossa dall’Unione Europea nel 2007 e celebrata ogni anno il 17 maggio. Numerosi eventi e manifestazioni sono organizzati nel mondo per sensibilizzare le persone verso il problema dell’omofobia e per smuovere le coscienze al fine di prevenire il fenomeno.

Accadde Oggi:

1972 – Omicidio Calabresi: «Qualcuno potrebbe esigere la denuncia di Calabresi per falso in atto pubblico. Noi, che più modestamente di questi nemici del popolo vogliamo la morte… ». Parole violente apparse sul giornale Lotta Continua, che fu il principale megafono della campagna d’odio e della sentenza di condanna a morte nei confronti di un onesto servitore dello Stato. Una pagina buia nella storia politica e culturale dell’Italia del Novecento. Il clima di conflittualità sociale, manifestatosi già all’inizio degli anni Sessanta, raggiunse la fase di maggiore criticità verso la fine del decennio, in particolare con l’inizio della contestazione studentesca del Sessantotto. Principale teatro di questi eventi fu la città di Milano, dove forze extraparlamentari e di marcato spirito rivoluzionario, come la formazione comunista Lotta Continua, alimentarono una violenta contrapposizione alle istituzioni e alle forze dell’ordine. Dall’altra parte della barricata c’era la Questura milanese, impegnata a contenere il fenomeno attraverso uomini come il commissario Luigi Calabresi, vice capo della squadra politica della Mobile. Il suo nome cominciò a entrare nel mirino delle frange rivoluzionarie dopo la strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre del 1969. Fu uno spartiacque nella storia della Repubblica e nei rapporti tra forze dell’ordine e contestatori.

Sei nato oggi? Consapevole della tua forza e delle tue notevoli capacità, difficilmente accetti di sottometterti al volere altrui e tendi continuamente ad imporre la tua volontà. Non sempre però ottieni i frutti sperati. Sia nel lavoro che in amore dovresti cercare di essere un po’ meno rigido ed un po’ più diplomatico: tutta la tua vita ne trarrà vantaggio.

Celebrità nate in questo giorno:

1965 – Corrado Guzzanti: Comico e attore di straordinario talento, è un mago delle imitazioni, in particolare di noti personaggi politici e del mondo televisivo dissacrati nei loro tic e stereotipi. Romano doc.

1909 – Giulio Carlo Argan: Insigne storico dell’arte e accademico, prestato per un periodo alla politica, è stato l’autore di un manuale sulla storia dell’arte su cui si sono formate generazioni di studenti dal dopoguerra ad oggi.