Agropoli, auto travolge operatore ecologico e finisce contro un muro. Grave 28enne

Grave incidente in località Fuonti ad Agropoli. Un’auto, una Fiat Punto con a bordo un giovane, è finita fuori strada impattando contro un muro dopo aver travolto un operatore ecologico.

Ad avere la peggio è stato l’automobilista, 28 anni, trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è ricoverato in prognosi riservata con ferite alla testa, al torace e alle gambe.

Il dipendente della Sarim, invece, ha riportato ferie alle gambe dopo essere stato sbalzato in aria ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è successo intorno all’1.30 di questa notte. Sul posto una ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli e i Carabinieri della locale compagnia.