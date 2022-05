Trapani-Gelbison: solo un pari in trasferta per i rossoblù

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il trentacinquesimo turno del gruppo I di Serie D, il sedicesimo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in trasferta contro il Trapani allo “Stadio Provinciale”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il successo rimediato nell’ultima uscita contro il Rende. La gara dei cilentani, diretta da Giovanni Agostoni di Milano, termina 1-1 con la squadra di Gianluca Esposito a quota 72 punti al primo posto della classifica.

Trapani-Gelbison: il primo tempo

Gara che inizia con un rigore per i padroni di casa con La Gamba a falciare Santarpia. Dagli undici metri Bonfiglio non sbaglia portando avanti il Trapani. I locali ci riprovano al 9′ ma stavolta la difesa rossoblù fa buona guardia mentre sul fronte opposto Graziani al 13′ non trova nessuno in area con un cross insidioso. Al quarto d’ora per gli isolani Vitale cerca la prodezza in mezza rovesciata ma D’Agostino controlla. La risposta rossoblù giunge un minuto dopo con Sparacello che costringe Recchia alla chiusura in angolo sul quale Gagliardi trova ancora il portiere attento. Il Trapani si rifà vivo al 18′ ma Lupo, dal limite, non colpisce la palla vanificando cosi una potenziale occasione da rete. Al 25′ Sparacello viene murato in area e sulla respinta Graziani invoca un rigore per un fallo di mano. Poco dopo la mezzora i padroni di casa impegnano con Galfano su piazzato D’Agostino. Al 41′ bella azione per i cilentani con Sparacello a servire Gagliardi che di piatto mette di poco sopra la traversa.

La ripresa

Primo guizzo della seconda frazione per Oggiano che con un diagonale impegna Recchia. Al 7′ punizione dalla distanza di Uliano che però esce di un metro sul fondo, meno preciso al 16′ Oggiano che manda alto sopra la trasversale. Al 23′ Khoris non impatta al meglio spedendo alto sopra la traversa. La Gelbison prova a spingere nella parte finale dove Russo, al 25′, lascia in 10 il Trapani per un rosso inflitto dall’arbitro. I rossoblù si rifanno vivi dalla parte di Recchia con Oggiano ma il tiro dell’esterno termina fuori. Al 37′ una palla sulla sinistra viene toccata da Gagliardi verso il centro dove Graziani gira di prima intenzione per il pareggio. Finale rovente con doppio giallo per Bonfiglio che lascia i suoi in nove e al 43′ ci prova Fornito ma il tiro del centrocampista viene rimpallato prima di finire tra le braccia di Recchia. Lo stesso portiere si supera su Ortolini che vede la sua incornata fermata poco prima della linea. Termina cosi 1-1.

Il tabellino

Trapani (4-4-2): Recchia, Antezza (36′ st De Felice), Maltese, Musso (44′ st Meti), Buffa, Bonfiglio, A. Barbara(45′ st Solimeno), Vitale ( 19′ st Russo), Lupo, Santarpia (30′ st Amorello), Galfano. A disp: Di Maggio, Sparo, F. Barbara, Pipitone. All: Moschella.

Gelbison (3-4-3) D’Agostino, Graziani, Uliano, Gagliardi, Barbetta, Khoris (29′ st Ortolini), Fornito, Marchetti (24′ st Faella), Fois (24′ st Ferrara), La Gamba (1′ st Onda), Sparacello (1′ st Oggiano). A disp: Gesualdi, Conti, D’Angelo, Ambro. All: Esposito.

Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano (Fedele-Schirinzi)

Reti: Bonfiglio 4′ pt, Graziani 37′ st

Ammoniti: Fornito, Marchetti, Buffa, Uliano, Galfano, Bonfiglio, Recchia. Espulsi: Russo 23′ st, Bonfiglio 41′ st

Recupero: 2′ pt-7′ st Corner: 4-8.