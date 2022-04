Roscigno: messa in sicurezza delle aree esterne della scuola

ROSCIGNO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica; per lavori di adeguamento delle strutture sportive nelle aree esterne del plesso scolastico in via Papa Luciani.

Messa in sicurezza delle aree esterne della scuola: il progetto di Roscigno

Il progetto dei lavori, rientra nell’avviso emanato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR il quale prevede dei contributi per interventi di edilizia scolastica e nello specifico per le strutture per lo sport.

Il costo complessivo, per la realizzazione degli interventi in programma, ammonta a € 143.446,42; di cui € 103.000,00 e € 40.446,42 di somme messe a disposizione.

L’intenzione dell’Ente, è quella di mettere in sicurezza lo spazio antistante il plesso scolastico, al fine di garantire la pubblica incolumità e rendere più fruibili tutti i servizi.

Il commento

“Riteniamo sia fondamentale prendere parte a questa progettualità, per favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuola, riducendo, quindi, il divario infrastrutturale e rafforzando le attività, in modo da contrastare anche l’abbandono scolastico e incentivare l’inclusione sociale“- così fanno sapere da palazzo di città.