Agropoli: ecco come saranno utilizzati i proventi delle multe

AGROPOLI. Stabilita la modalità di destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative comminate per violazioni al codice della strada. Stando alle stime, per il 2022, l‘Ente incasserà circa 2,6 milioni di euro derivanti sia dalle contravvenzioni dell’anno in corso che da quelle risalenti al periodo precedente e non ancora riscosse.

Di questa cifra, però, la parte maggiore sarà destinata al fondo dei crediti di dubbia esigibilità (poco meno di 2 milioni di euro). La parte restante, suddivisa come per legge: 48mila euro alla società partecipata Agropoli Cilento Servizi, da impiegare per segnaletica stradale e manutenzione.

121mila euro per l’acquisto di attrezzature e per le spese della polizia municipale. Infine 138mila euro serviranno per le fasce deboli della popolazione, per la protezione civile, per l’assunzione a tempo determinato di personale, per progetti di educazione stradale e ambientale.

Dalla cifra totale vanno invece trattenuti 160mila euro che serviranno per la gestione dei verbali.