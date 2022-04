Cuccaro Vetere: punta ad incrementare la raccolta libraria della biblioteca comunale

Il Comune di Cuccaro Vetere ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per la richiesta di contributi a favore dei soggetti pubblici e privati proprietari di biblioteche di ente locale e d’interesse locale presenti sul territorio regionale.

L’Ente, guidato dal sindaco Aldo Luongo, per prendere parte al suddetto avviso, ha approvato pertanto il progetto dal titolo “Incremento e miglioramento della raccolta libraria della biblioteca di Cuccaro Vetere”.

L’Amministrazione Comunale, che tra i suoi obiettivi strategici ha la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ha deciso così di richiede contributo mediante avviso pubblico regionale; per incrementare e migliorare la raccolta libraria della biblioteca civica comunale operativa in Via Convento.