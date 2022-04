Sondaggio: Pasquetta all’insegna della normalità, quali sono i tuoi programmi?

Riprendono i grandi pranzi in famiglia, e i picnic all’aria aperta. Per l’occasione abbiamo chiesto ai nostri lettori quali fossero i loro progetti per il lunedì di Pasquetta e le risposte, tra le più varie, non sono tardate ad arrivare. C’è chi come Carolina e Renato rimarrà a casa in tranquillità e chi come Fabrizio è pronto ad organizzare una bella grigliata. Anna invece, ha acquistato due biglietti per Valencia ed è felice di partire con il suo Carlo.

E mentre Giuseppe non vede l’ora di sedersi a tavola, sorridere e mangiare in compagnia, Giovanni e Sabina resteranno da soli a casa, causa covid.

“Mi sarebbe tanto piaciuto divertirmi con i miei amici, ma ahimè, le feste sono rimandate post guarigione”, dice anche Gianna.

Insomma, tra la voglia di normalità e la costante presenza del virus in circolazione poco alla volta si cerca di riprendere le abitudini passate.

Non ci resta che augurarvi una buona Pasqua e una felice Pasquetta, e… sotto con le pastiere!!!

Al prossimo sondaggio.