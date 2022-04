Nuovo gestore per l’autostrada Salerno – Napoli

L’autostrada Salerno-Napoli ha un nuovo gestore gestore. Da ieri la concessione è passata da Autostrade Meridionali alla Salerno-Pompei-Napoli spa, controllata dal consorzio italo-spagnolo Sis. Il cambio di gestore porterà importanti novità.

«La nuova convenzione – si legge in una nota – prevede una durata di 25 anni, la realizzazione di nuovi investimenti per 389,2 milioni di euro, un adeguamento tariffario annuo medio dell’1,41%, il riconoscimento di una remunerazione pari al 6,56% in linea con le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. È previsto un corrispettivo allo Stato nell’importo complessivo di 70 milioni di euro a carico del concessionario non ribaltato in tariffa».

Il programma degli investimenti include l’adeguamento dei viadotti autostradali, la progressiva sostituzione delle barriere di primo impianto e l’ammodernamento degli impianti.

Sulla tratta autostradale proseguiranno tutte le iniziative avviate con il Ministero rivolte alla verifica ed al monitoraggio delle infrastrutture. L’esecuzione degli interventi programmati garantirà al territorio un’autostrada ancora più moderna e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio.