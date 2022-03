Dopo due anni di stop, a Vallo torna la processione in onore di San Pantaleone

Domani, 31 marzo, terminerà lo stato d’emergenza Covid-19. Importanti novità anche per il mondo della Chiesa, che si appresta a rivivere le tradizionali processioni e tutte le funzioni legate alle festività.

Torna la tradizionale processione in onore di San Pantaleone

Dopo due anni difficili e duri che hanno investito tutti i settori, anche la Chiesa ha sofferto per le restrizioni a causa della pandemia. Da Vallo della Lucania, fermento tra i fedeli. Il prossimo 27 luglio, infatti, tornerà, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono San Pantaleone; il tradizionale corteo con tutte le statue dei Santi per le strade cittadine.

Per la comunità di Vallo, la festa del Santo patrono, è molto sentita; migliaia di fedeli affollano le strade cittadine; in particolare nel pomeriggio, dove arrivano persone da tutte le comunità limitrofe, per prendere parte alla processione che si snoda lungo le vie della città.

La nota dei Vescovi della Campania

Ad annunciare la ripresa delle attività per le Chiese, è una nota emanata dai Vescovi della Campania: “Se pure con prudenza, incamminiamoci sui percorsi interrotti, con rinnovato entusiasmo e con alcune raccomandazioni”.

“Nel riprendere, dopo il 31 marzo, le consuete espressioni di pietà popolare, rimane l’obbligo previsto delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza e di tutela sanitaria da parte delle autorità civili– aggiungono– per non vanificare il tempo di prova che abbiamo attraversato è opportuno vivere le espressioni della pietà popolare, in ottemperanza alle indicazioni offerte dai vescovi della Campania in questi anni. Il tempo che viviamo con le nuove povertà e le emergenze umanitarie ci chiama a riscoprire il valore della sobrietà ed esige segni concreti di solidarietà”.