Controne: interventi per la sistemazione delle strade comunali

CONTRONE. Approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e la sistemazione della strada comunale Dragonato- Pastinella; e il progetto di fattibilità tecnica- economica per la prevenzione del rischio idrogeologico della strada comunale Isca- Piana.

Messa in sicurezza e rischio idrogeologico: interventi

Nello specifico l’Ente, guidato dal sindaco Ettore Poti, intende migliorare la viabilità; intervenendo su tratti stradali che presentano dei dissesti e che potrebbero apportare dei disagi alla circolazione con conseguenze per i cittadini.

Per quanto riguarda la strada Dragonato- Pastinella, il progetto dei lavori prevede un quadro di spesa pari a € 431.991,00 di cui € 325.000,00 e € 56.550,00 di somme messe a disposizione.

Un altro problema che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è sicuramente il dissesto idrogeologico. Diversi Comuni, infatti, ogni anno, programmano interventi per la mitigazione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade evitando di incorrere in incresciosi incidenti.

L’amministrazione comunale di Controne, per questi interventi, prevede un costo complessivo pari a € 550.000,00