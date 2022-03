Sala Consilina: addio al maestro Enzo Polito

Sala Consilina perde Enzo Polito, uno dei suoi migliori talenti, un uomo che della musica ha fatto la sua ragione di vita raggiungendo traguardi prestigiosi grazie alla sua innata bravura.

Chi era Enzo Polito

Maestro di pianoforte, didattica della musica, vocal coach, cantante, pianista, fisarmonicista, arrangiatore, compositore e produttore artistico. Diplomato nei conservatori di Napoli e Potenza. Ha collaborato con le maggiori case discografiche Italiane: RCA Italiana, Durium, Sidet, Ariston, Saar, BMG, Sony, Power sound, Zeus record, Ciliegia bianca.

Il maestro Polito ha collaborato con vari artisti come Rocky Roberts, Wess, Johnson and the Airedales, Pandemonium, Gianni Nazzaro, Don Backy, Carmen Villani, Rino Gaetano, Mimmo Cavallo, Carmelo Zappulla, Nino D’angelo. E ancora: Gigi Proietti, Renato Rascel, Gino Bramieri, Pippo Franco, Stefano Rubino, Franco Moreno, Luca Barbarossa, Savio Riccardi.

E’ stata la voce di famosi cartoons degli anni ’80 : Mazinger, Astroganga, Mazinga Z. Con i “ Pandemonium” ha partecipato a programmi televisivi di grande successo: Festival di Sanremo, Domenica in, Disco ring, Buon compleanno TV, Pronto Raffaella Carra’ Loretta Goggi, ieri,domani; Trent’anni della nostra storia RAI con Paolo Frajese, Serata d’onore con Pippo Baudo.

Enzo Polito pubblicato 7 album come solista e circa 100 album come collaboratore di altri artisti. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa.