Covid, anche la Chiesa torna alla normalità

Il prossimo 31 marzo cesserà lo stato di emergenza, dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Importanti novità si preannunciano anche nel mondo della Chiesa. Attraverso una nota, infatti, i vescovi della Campania hanno annunciato il ritorno alla normalità anche nello svolgimento delle funzioni.

«Se pure con prudenza, ora incamminiamoci sui percorsi interrotti, con rinnovato entusiasmo e con alcune raccomandazioni», si legge nella nota.

«Nel riprendere, dopo il 31 marzo, le consuete espressioni di pietà popolare, rimane l’obbligo previsto delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza e di tutela sanitaria da parte delle autorità civili – aggiungono – Per non vanificare il tempo di prova che abbiamo attraversato è opportuno vivere le espressioni della pietà popolare, in ottemperanza alle indicazioni offerte dai vescovi della Campania in questi anni. Il tempo che viviamo con le nuove povertà e le emergenze umanitarie ci chiama a riscoprire il valore della sobrietà ed esige segni concreti di solidarietà»