Addio ad Omar Domingo Manganelli

Oggi tutta la redazione di InfoCilento si stringe al grande dolore della famiglia Manganelli per la prematura perdita del figlio Omar Domingo.

Da tempo il nostro campione, sempre al fianco dei più piccoli con la scuola calcio, combatteva contro un brutto male.

Omar, 37 anni, era un ragazzo solare e un grande guerriero nella vita come nella malattia, un ragazzo sensibile e sempre pronto a tendere la sua mano per aiutare gli altri ma purtroppo oggi il suo cuore si è arreso alla vita, nel calore che lo ha avvolto in questo lungo calvario, la sua meravigliosa famiglia.

Omar è stato un collaboratore sempre presente in InfoCilento, amava il suo lavoro quanto la sua Inter.

Ciao Omar, hai lasciato un grande vuoto nei cuori di tutti.