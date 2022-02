Salento: disfunzioni all’ufficio postale, scatta raccolta firme

SALENTO. Disagi presso l’ufficio postale di Salento, al via una petizione. Sarà possibile firmare la prossima settimana, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13, presso il Comune di Salento. La scelta di avviare una raccolta firme è conseguente alle “numerose segnalazioni riguardanti i disagi sul normale funzionamento dell’ufficio postale di Salento Capoluogo, già aperto per soli 3 giorni a settimana”.

La raccolta firme promossa dall’amministrazione comunale ha l’obiettivo di garantire il ritorno alla normale efficienza nei giorni di apertura.

“Ricordiamo – precisano da palazzo di città – che se questa petizione non dovesse essere accolta e la situazione non dovesse cambiare, purtroppo non dipende da noi”.