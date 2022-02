“Palinuro merita un polo scolastico moderno”: presentata interrogazione

«Sulla scuola abbiamo sempre avuto un’idea chiara, precisa ed in netto contrasto con l’attuale amministrazione comunale.

Palinuro merita un nuovo polo scolastico moderno, da costruire in un’area idonea ad accoglierlo per garantire il massimo della sicurezza per i nostri bambini, per gli insegnanti e per chi vi lavora». Così Marco Sansiviero, consigliere comunale di minoranza del Comune di Centola.

Nei giorni scorsi è stata presentata una interrogazione per conoscere a quanto ammonta la spesa impiegata negli anni per l’edificio scolastico di Palinuro e perché non si è mai pensato di realizzare un nuovo edificio “in un luogo più sicuro, dignotoso e vivibile“. E ancora, Sansiviero ha chiesto lumi sul nuovo plesso, relativamente agli standard di sicurezza.

“Negli anni sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per interventi su un edificio scolastico che oggi si è deciso di demolire, con evidente sperpero di denaro – osserva Marco Sansiviero – Per la ricostruzione saranno impiegate cifre enormi ed alla fine ci ritroveremo un edificio che continuerà ad essere ingolfato nel pieno centro abitato, senza parcheggi e senza le necessarie condizioni di sicurezza che un’area come quella dove insiste la scuola non potrà mai garantire ai nostri figli”.