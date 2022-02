È stato ritrovato nelle campagne di Palomonte un cadavere fatto a pezzi, di cui non è stato ancora possibile risalire all’identità.

Il corpo, in parte smembrato dagli animali ed in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato da due pastori all’interno di un terreno in località Padula.

Al momento è ancora ignota l’identità. Sono in corso le indagini da parte dei

carabinieri della compagnia di Eboli.