La Rai torna nel Cilento, “Linea Verde”: due puntate tra le bellezze del territorio

La Rai torna a fare tappa nel Cilento, questa volta saranno le telecamere del programma di punta di Raiuno “Linea Verde”, ad approdare in uno dei territori più apprezzati d’Italia, con le sue eccellenze alimentari e le sue bellezze storiche, gli appuntamenti in programma saranno due: Domenica 9 Gennaio 2022 e Domenica 16 Gennaio dalle ore 12:30.

I conduttori Beppe Convertini e Beppone, andranno alla scoperta dei segreti della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità; ideata da Ancel Keys proprio nel Cilento che ne è la culla.

Il Cilento, è da sempre protagonista in tantissimi programmi televisivi; attirando sempre di più studiosi che cercano di comprendere il legame tra stile di vita, longevità e cibo.

Nel corso della trasmissione, ascolteremo le storie e toccheremo con mano, l’esperienza di agricoltori, allevatori e artigiani del posto; hanno deciso di restare nel loro amato Cilento; trasformando le materie prime in prodotti di qualità ed eccellenze enogastronomiche conosciute in tutto il mondo.

Le eccellenze del territorio

E’ il caso del cacioricotta e la soppressata di Casal Velino e ancora, a Vallo della Lucania, la famosa mozzarella nella “mortella”, di forma allungata e avvolta nelle foglie di mirto che conferisce alla mozzarella un profumo e un sapore inconfondibile, spostandosi poi a Prignano, patria del famosissimo fico DOP del Cilento.

Ogni prodotto racconta storie antichissime; uomini e donne che, con la loro maestria e sapienza, hanno saputo trasferire l’amore e la passione per il proprio territorio; prodotti tipici e vere e proprie eccellenze. La puntata si concluderà poi a Cannalonga, dove tutta la squadra Rai, festeggerà un compleanno speciale.

“Per noi è stata un’esperienza e un’occasione bellissima, per far conoscere i nostri prodotti, realizzati con cura, ma anche con tanto impegno e dedizione. Una storia di lavoro nel nostro Cilento”– queste le parole di alcuni tra i protagonisti della puntata.

Non solo cibo, ma anche panorami mozzafiato, il Cilento, proprio per le sue bellezze naturali, punta anche al titolo come Capitale della Cultura 2024; non ci resta, quindi, che vivere un’esperienza immersiva, durante due puntate interamente dedicate al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.