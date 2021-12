Sapri: Piano di Zona ricerca figure professionali

SAPRI. Il Piano di Zona Ambito S9 ha indetto una procedura pubblica per la selezione di figure professionali da impiegare, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, categoria “d” profilo economico “d1”, di durata annuale (12 mesi) a tempo pieno o part-time, nella realizzazione dei servizi/interventi di sostegno all’ufficio di piano.

In particolare i professionisti saranno utilizzati nei seguenti progetti: rdc/pon inclusione, Pais del ministero del Welfare e progetto Home care premium dell’Inps.

Le figure richieste sono di esperto contabile, psicologo (2 unità), assistente sociale (2). Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 13 gennaio.

Una volta presentate le domande e verificati i requisiti e i titoli, la commissione di gara formulerà apposite graduatorie e stabilir un calendario per i colloqui, i cui argomenti saranno diversificati in base al ruolo richiesto. I dettagli per le domande e i requisiti sono presenti sul sito istituzionale del Piano di Zona S9 (clicca qui).