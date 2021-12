Piaggine: Comune programma lavori sul territorio

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Gugliemo Vairo, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di “Lavori di messa in sicurezza della copertura del locale adiacente la cappella del santuario “Madonna Monte Vivo” dell’importo complessivo pari a €. 25.351,87 di cui €. 21.537,34 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed €. 151,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’intervento, ad oggetto gli immobili di proprietà comunale, sarà eseguito dopo il reperimento dei fondi necessari, attingendo a finanziamenti Regionali e/o Comunitari.

L’Ente ha anche dato mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale area LL.PP, la predisposizione della progettazione definitiva/esecutiva e degli atti di affidamento dei lavori di adeguamento spogliatoi e messa in sicurezza campo di calcio da finanziare con fondi disponibili su residuo di mutuo di somme non utilizzate su un intervento precedente. Il Comune intende quindi procedere ad eseguire gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del campo di calcio di proprietà comunale.