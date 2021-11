Pisciotta: illuminazione a led sulla via d’accesso al Lungomare

PISCIOTTA. Concluso l’iter progettuale per la realizzazione dell’impianto della pubblica illuminazione tra il Lungomare Acquabianca e il raccordo dell’ex tracciato FF.SS. Il primo stralcio funzionale delle opere prevede una spesa di circa 48mila euro.

Illuminazione a led: i lavori

Una intervento che l’Ente potrà avviare utilizzando economie di precedenti mutui. Si va così ad intervenire su un’area di recente sottoposta ad interventi.

Nello specifico, utilizzando le risorse risparmiate proprio per il miglioramento della viabilità alla frazione Marina, tramite il collegamento tra il Lungomare e l’ex tracciato ferroviario, il Comune può garantire almeno una prima parte delle opere di pubblica illuminazione.

Un servizio in più per la comunità in un tratto stradale importante per l’accesso alla frazione costiera.