Vibonati: ad un anno dall’alluvione due giorni dedicati alla prevenzione delle emergenza

VIBONATI. “A quasi un anno esatto dall’alluvione che ha colpito il nostro territorio il nostro comune ha avviato un percorso di rinascita che parte anche dalla consapevolezza e dalla conoscenza delle procedure di emergenza”. Lo ha annunciato l’assessore Anna Maria Maiorano.

Le due giornate del 29 e del 30 sono state pensate proprio in questa linea. “Partiamo dai piccoli abitanti della nostra comunità – dice Maiorano – Dall’ambiente scolastico e dalla procedure di evacuazione che permetteranno ai giovani abitanti di conoscere e capire anche l’intera macchina emergenziale. Un progetto che per la prima volta vede la cooperazione di tutte le forze in campo in caso di emergenza”.

Le due giornate vedranno la presenza nelle scuole dei Vigili del fuoco del comando di Policastro, della locale stazione dei carabinieri , della Croce gialla di Camerota per il settore sanitario e Cittadinanzattiva Campania.

“Un ringraziamento va alla dirigente scolastica Maria Teresa Tancredi che subito ha accolto la necessità di questo progetto e messo in campo tutte le energie affinché si potesse realizzare . La provincia di Salerno ha riconosciuto al progetto un valore sociale ed ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa”, conclude l’assessore Maiorano.